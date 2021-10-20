İYİ Partililer CHP’li başkandan şikayetçi: Başkana telefonla dahi ulaşamıyoruz, Ceyhanlılar nasıl ulaşıyor acaba

Adana'nın Ceyhan ilçe belediyesinin Ekim ayı meclis oturumunda Başkan Hülya Erdem kavgası yaşandı. Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İYİ Partiyi karşı karşıya getiren kavganın sebebi İYİ partililer ile vatandaşların Başkan Erdem'e ulaşamaması. İYİ Parti Meclis Üyesi Nusret Saçlı, Başkan "Erdem'e telefonla dahi ulaşamıyoruz, meclis toplantılarına bile gelmiyor. Ben millet ittifakının meclis üyesi olarak belediye başkanımıza telefonla ulaşamıyorum, Ceyhanlılar nasıl ulaşıyor acaba?" diyerek tepki gösterdi. Nusret Saçlı'nın konuşmasının başkan Erdem tarafından görüntülerin silinmesi talimatını verdiği iddia edildi.

"ULAŞAN VARSA BİZİ ARASIN"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in meclis toplantılarına başkanlık yapmadığını iddia eden meclis üyesi Saçlı, "Normal şartlarda belediye başkanının toplantılara başkanlık yapması gerekir. Ben millet ittifakının meclis üyesi olarak belediye başkanımıza telefonla ulaşamıyorum. Eğer ulaşabilen varsa, bize de yöntemini söylesin, biz de o başkana ulaşabilelim. Ne iş yapıyorlar, hangi işlerinden dolayı telefonlara bakamayacak kadar ne önemli işleri var çok merak ediyorum" dedi.

BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ SEÇİME 2 YIL KALDI

CHP'li meclis üyelerine seslenen Saçlı, "Biz ayrı bir partiyiz ve ben bu ittifakın bir meclis üyesiyim. Her halükarda bu ittifakı desteklemiş, seçimde de peşinden koşmuş meclis üyesiyim. Eğer birileri bu işi yapabilecek meziyette, basirette değilse çeker gider, istifa eder, belediye de rahatlar. Bir şeyler yapmalıyız seçime 2 yıl kaldı" diye konuştu.