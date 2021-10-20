Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 20.10.2021 07:55

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

DHA
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında, 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonun, emniyet mahrem kadın yapılanmasına yönelik olduğu ve 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin tanık beyanı ve gizli tanıktan ele geçirilen dijitallerde fişleme bilgisi bulunan 5'i ByLock kullanıcısı olduğu ve HTS incelemesinden örgütsel irtibatı bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca, 39 kişinin örgüt içerisindeki sözde görev dağılımına göre birinin "genel müdür", diğerlerinin de "öğretmen" olarak adlandırıldığı belirlendi. 39 şüpheliden 1'inin öğretmen, 3'ünün ebe ve 1'inin de Kur'an kursu öğreticisi olduğu bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA