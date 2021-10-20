MİT’ten atılan ilk FETÖ’cüye 22 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in, Maliye Bakanlığı'nda gelir uzmanı olarak görev yapan ve ardından MİT'e girdikten sonra 2015'te atılan ilk kişi olan İsmet Kara hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılanan Kara'ya 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



KARLOV SANIĞI: SOHBETLERDE GÖRDÜM



İsmet Kara hakkında beyanda bulunan, örgüte bilgi sızdıran ve suikast sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 15 yıl hapis cezası alan eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın, "Harun kod adlı İ.B'nin sohbetlerinde ve S.A., İ.Ş ile İsmet Kara'yı eğitim akademisinde gördüm. İsmet Kara çalıştığım kurumda üst devremdi" dedi.



KALDIĞI EVLERE KPSS SORULARI GELMİŞ



Kara'nın mahkemedeki tanık beyanlarında öğrencilik döneminde örgütün çalışma evlerinde kaldığı, ev abiliği yaptığı ve bu evlere Dışişleri Bakanlığı, Sayıştay ve KPSS sorularının geldiği de ortaya çıktı.



BAĞINI KESİNTİSİZ SÜRDÜRDÜ



İsmet Kara hakkında açıklanan gerekçeli kararda, MİT sınavlarına girdiği, örgütün yardımı ile MİT sınavlarını geçerek teşkilata sızdırıldığı, örgütün gizli haberleşmede kullandığı kriptolu Bylock programını kullandığı anlatıldı. Kara'nın teşkilata girdikten sonra da, kesintisiz bir şekilde örgüt ve MİT mahrem imamları ile bağının devam ettiğinin anlatıldığı gerekçeli kararda; örgüt MİT mahrem abisi M. Y.'nin ifadesinde sanıktan MİT ile ilgili bilgi almadığını beyan etmişse de kuruma sızdırılma amacının çalışmış olduğu birim ile ilgili ve personellerin bilgilerini temin etmek olduğu belirtildi. M.Y'nin takip etmesi amacıyla Kara'yı A.E ile tanıştırdığı sanığın görevine son verildikten sonra, örgüte bağlılığını sürdürmesi için örgüt üyesi F.C.'nin görevlendirildiği anlatıldı.