Muşlu annelerin evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için eylem yapan Muşlu annelerin, evlat nöbeti devam ediyor. Eyleme anne Pınar Aslan 12 yaşında kaçırılan oğlu Servet ve Mustafa Gören ise kardeşi Menderes için katıldı.

Oğlu Servet'in 12 yaşındayken kaçırıldığını ve 8 yıldır haber alamadığını belirten anne Pınar Aslan, "Oğlumun gelmesini istiyorum. Buraya oğlumu kurtarmak için geldim. Artık yeter, çocuğuma kavuşmak istiyorum. Bir anne evladı için her şeyi yapar. Oğlumu alana kadar buradan ayrılmayacağım dedi.

"ANNEM ÖLMEDEN ÖNCE GEL, SENİ GÖRSÜN"

8 yıl öce 24 yaşındayken Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kandırılıp dağa kaçırılan kardeşi Menderes Gören için eyleme katılan Mustafa Gören ise, "Kardeşimi istiyorum. Kardeşim devletin şefkatli kollarına sığın. Biz seni bekliyoruz. Yaşlı annemiz dayanamıyor ölmeden gel seni görsün. Devletimiz her konuda size yardımcı olur. Hiç çekinmeyin, kimseye inanmayın, devlet sizi kurtarır ve her imkanı size tanır. 8 yıldır kardeşimden hiç haber alamadık. Kardeşimi bulmayana kadar peşini bırakmayacağım" dedi.