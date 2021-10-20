Özdemir ağabeye veda

Milli teknoloji hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar
için dün İstanbul Fatih Camisi
'nde cenaze namazı kılındı. 72 yaşında vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi dün öğle vakti Fatih Camisi'ne getirildi. Camide, Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan, çocukları Haluk
, Ahmet ve Selçuk Bayraktar
ile gelini Sümeyye Erdoğan Bayraktar
taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, bakanlar, siyasiler, askeri yetkililer, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'SANCAĞI ASLA BIRAKMADI'
Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar cenaze töreninde yaptığı konuşmada "Babam 'Bizler yapamayız ancak yabancılar yapabilir.' denildiği dönemde çıktığı İHA yolculuğunda ülkemizin tam bağımsızlığı için inandığı yolda dosdoğru, dimdik giderek herkesin ve tüm sistemin inadına 20 yılda ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla dürüstlükten, namustan zerre ödün vermeden bunu gerçekleştirdi ve hepimize bu ruhu aşıladı. Asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan sapmadı. İlk günden itibaren sancağın konulduğu yere yani iş yerine, yani araziye dedi ki 'Benim yatacak yerim yok, ancak burada yatıp kalkarım.' Son nefesine kadar hastaneden arada çıkıp yine iş yerine geldi, iş yerinde yatıp kalktı. Bugün (dün) de sabah hepimiz onu milli teknoloji hamlesindeki, havacılıktaki akamete uğratılmış serüveninin yeniden doğduğu yerden, yani onun evinden yani mücadele hattının merkezinden uğurladık. Biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda nice eserler çıkacak. Bizler bu yolda hayatımızın sonuna kadar aynı şekilde, aynı değerlerle, dosdoğru devam edeceğiz. Özdemir Bayraktar'ın cenazesi, doğduğu yer olan Sarıyer
'in Garipçe Mahallesi
'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
'ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP'
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
, Özdemir Bayraktar için yayımlanan taziye ilanında "Sevgili dünürüm, iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir baba, iyi bir dede olarak hepimizin gönlünde kıymetli bir yer edinen, sanayi sektörümüzün pek çok öncü fabrikasının yöneticisi/kurucusu olan, İHA çalışmalarıyla, ülkemizin dünyanın önde gelen tasarımcı ve üreticilerinden biri haline gelmesinde çok büyük emeği bulunan; hayatını, Türkiye
'nin büyüyüp güçlenmesi, sanayi ve teknolojide hak ettiği yere gelmesi için çalışmaya adayan, evlatlarını da aynı gayeyle yetiştiren, çalışkanlığı, üretkenliği, dürüstlüğü, yardımseverliği ile iş dünyasında da çokça saygı duyulan, sevilen ve takdir edilen Özdemir Bayraktar Beyefendi, dar-ı bekaya irtihal etti. Ailesi kadar ülkemiz için de büyük bir kayıp olan bu vefat sebebiyle derin bir üzüntü içindeyim" ifadelerini kullandı
'YERLİLİK VE MİLLİLİK SEVDASINA OMUZ VEREN BİR DAVA ADAMIYDI'
CENAZEDE Haluk Bayraktar'ın acısını paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı konuşmada "Özdemir ağabeyin ülkesine ve milletine sevdalı, hayalleri ve hedefleri olan, bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için de hem kavli hem de fiili duasını bir an geri bırakmayan bir büyüğümüz olduğuna şahidiz. Cumhurbaşkanı'mızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına ve milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamıydı" dedi.
'EVLATLARI DEVRALDIĞI BAYRAĞI İLERİYE TAŞIYACAK'
BÜYÜK İZ BIRAKTI:
(AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş): Hayatını Türkiye'nin bağımsızlığı mücadelesine vermişbir ağabeyimizdi. Türkiye'nin İHA'larının ve SİHA'larının küresel bir marka olmasına öncülük etti. Nice tehditler aldı, yılmadı. Ülkesine büyük bir iz bıraktı.
MÜCADELESİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ:
(BBP Genel Başkanı Mustafa Destici): Rahmetli Muhsin Başkan'ın (Yazıcıoğlu) sağlığında kendisiyle tanışma fırsatı bulmuştuk. Tabii o zamanlar Türkiye'de girişimcilere bu kadar fırsat verilmiyordu. Bu konuda serzenişleri olmuştu ama hiçbir zaman mücadelesinden vazgeçmedi. İnanıyorum ki evlatları, devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyacak ve savunma sanayimize büyük katkı sağlayacaklar.
ALİMLERİN AMEL DEFTERİ KAPANMAZ:
(Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş): İnsanlar öldükleri zaman amel defterleri kapanır. Ama üç kişininki kapanmaz: Sadaka-i cariye sahibi, ilminden istifade edilen alimler, bir de hayırlı evlat yetiştiren babalar anneler. Bunların birisi aslında amel defterinin kapanmaması için yetiyor. Ben inanıyorum ki Özdemir Bayraktar üçünü de hak ediyor. İlminden Türkiye istifade etti. Hayırlı evlatlar yetiştirdi ve sadaka-i cariye sahibi bir insan.
'TÜRKİYE'DE ÇIĞIR AÇTI'
Eski Başbakan Tansu Çiller, Canan Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'a taziyede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada "Özdemir bey, savunma sanayiine yaptığı katkılarla Türkiye'de çığır açtı" dedi.
TÜRK BAYRAĞIYLA GELDİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
ÇOCUKLARIYLA birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla Ümraniye'den cenazeye katılan Sultan Ertürk duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı: Özdemir Bayraktar ülkemize bir insanlık mirası hediye etmiştir. Milletimizin ve vatanımızın zarar görmemesi için ömrünü adamış bir insandır. 'ONU
ÖRNEK ALIYORUZ'
Kendisine Bayraktar ailesini örnek aldığını söyleyen 11 yaşındaki Bilal Gökdeniz Çalışkan, "Ben de büyüdüğümde Bayraktar abimiz gibi bir bilim insanı olmak, onun gibi uçak üretmek, vatanımıza ve milletimize hayırlı bir insan olmak istiyorum" dedi. 14 yaşındaki Ömer Toprak Çalışkan ise "Pilot olup Bayraktar abilerime yardım etmek istiyorum. Kendime Özdemir Bayraktar'ı örnek alıyorum çünkü milletimiz için birçok şey üretti" diye konuştu.
DEĞERLİ HİZMETLERİ SAYGI VE HÜRMETLE ANILACAK
(Cenaze töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler):
Özdemir Bayraktar
milli ve yerli savunma sanayisinin
gelişmesine çok önemli katkılarda
bulundu. Bu değerli hizmetleri
her zaman saygıyla ve hürmetle
anılacak.
Zeynel YAMAN - Mustafa KAYA - Bulut YAMANDAĞ - Dilan KAYA - Emir Han YÜCEL /
SABAH