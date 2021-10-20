Özdemir Bayraktar’ın adı memleketi Trabzon’daki bilim merkezinde yaşatılacak

Çeşitli programlar kapsamında Trabzon'a gelen Varank, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'nde, dün İstanbul'a son yolculuğuna uğurlanan Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'a rahmet diledi.

Bayraktar'ın, karakteriyle azmiyle ortaya koyduğu işlerle inancı ve duruşuyla herkese örnek teşkil eden bir insan olduğunu belirten Varank, "Hayatını, sağlığını, varlığını bağımsız Türkiye idealine ve davasına adamış, gerçekten müstesna bir şahsiyetti. Biz gençlerimize her fırsatta tarihimizi işaret ederek Nuri Killigil'i, Vecihi Hürkuş'ları hatırlatıyor, bu isimleri hayatlarında örnek almalarını tavsiye ediyoruz. İşte Özdemir Bayraktar abimiz de tıpkı onlar gibi bir davaya inanmış, bunun çetin mücadelesini vermiş ve daha da ötesine geçerek, inandıklarını hayata geçirebilmiş bir şahsiyettir. İnşallah geride bıraktığı eserlerle yetiştirdiği nesillerle öldükten sonra da bu millete, bu topraklara hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Özdemir Bayraktar'ın isminin Trabzon'da yaşatılması için bir karar aldıklarına işaret ederek, "Sabah geldiğimizde, Valimizle, Belediye Başkanımızla istişare ettik. Şu anda Trabzon'umuzda, özellikle evlatlarımızı bilim ve teknolojiye yönlendirebilmek için bir bilim ve sanat merkezi projesi başlattık. Şu anda temelleri kazılıyor. Bu bilim merkezinin ismini Özdemir Bayraktar koymaya karar verdik. İnşallah Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezimiz şehrimize, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Bakanlık olarak, Özdemir Bayraktar ve onun gibilerin, herkese örnek olacak mücadelesini ve azmini gençlere aşılamanın gayreti içerisinde olduklarının ve bu nedenle ülkenin çeşitli yerlerinden organizasyonları hayata geçirdiklerinin altını çizen Varank, çocuk ve gençlerin, çok erken yaşlardan başlayarak yeni teknolojilere yönelik eğitimler almalarını, maddi ve manevi her türlü desteklenmelerini sağladıklarını vurguladı.

"KRİTİK TEKNOLOJİLERİN PAZARI DEĞİL, ÜRETİCİSİ OLAN TÜRKİYE'Yİ ONLARIN BİLİMSEL PROJELERİYLE İNŞA EDECEĞİZ"

Varank, bu kapsamda dünyanın en büyük Uzay Havacılık ve Teknoloji Festivali, evreni keşfe çıkılan Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri'ni ve bilim şenlikleri düzenlediklerini ifade ederek, "Tüm bunların ortak noktası, hepsine, gençlerimizin önderlik etmesidir. Bu bayrak yarışında gençlerimizin en önde koştuklarını görmek gerçekten paha biçilmez bir bahtiyarlık. Çünkü gençlerimizin gözüne baktığımızda o ışığı görebiliyor, o coşkuyu hissedebiliyorsunuz. İnşallah ülkemizin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını onların bu yetenekleriyle elde edeceğiz. Kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olan Türkiye'yi onların bilimsel projeleriyle inşa edeceğiz." dedi.

TÜBİTAK'ın bu alanda öncü olduğunu, düzenlediği yarışmalarla hem öğrencilerin merak duygusunu tetiklediğini hem de bilimsel çalışmalara teşvik ettiğini anlatan Varank, bugün de 15'incisi düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nın ödül törenini yaptıklarını söyledi.

Yarışmaya 15 binin üzerinde başvuru yapıldığını, daha da önemlisinin 81 ilin tamamından başvuru geldiğini belirten Varank, final aşamasının ardından ödül kazanan tüm gençleri tebrik ederek, "Az önce 'Öğrencilerimiz maddi olarak ödül alıyorlar mı?' diye sordum. Rakamları bana gösterdiler ama ben bu rakamları yetersiz buldum. En azından burada finale kalan, ödül alan öğrencilerimizin maddi ödüllerini 1000'er lira arttıralım diyorum. Çocuklarımız o parayı en güzel şekilde değerlendirirler, seneye yapacakları projeler için yatırım yaparlar." diye konuştu. Bakan Varank'ın bu sözleri, salonda büyük alkış aldı.

Varank, günümüzün bilişim çağı olarak adlandırıldığını ve çok çetin bir rekabet olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu rekabetin belirleyicisi de artık sadece fiyatlar değil, artık rekabet, bilimsel ve teknolojik araştırmalar, geliştirilen yeni ürünler üzerinden yapılıyor. İşte bu yüzden erken yaşlardan itibaren bilimsel bakış açısı ve araştırma kültürünü kazanmış insan kaynağı yetiştirmek için biz de Bakanlık olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bilimsel çalışmalar ülke ekonomilerine yüksek katma değer oluşturduğu gibi ülkelerin teknolojik dönüşümlerini de tetikliyorlar. Biz de ülke olarak bu dönüşümü her yönüyle gerçekleştirerek, dünya ülkeleri arasındaki gücümüzü artırmanın azim ve kararlılığı içerisindeyiz."

"YEREL BİLİM İNSANLARINA ÇOK KAPSAMLI İMKAN VE DESTEKLER SUNUYORUZ"

Bu kapsamda çeşitli faaliyetler yaptıklarını aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Faaliyete geçirdiğimiz en önemli uygulamalardan bir tanesi de Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı. İlk çağrısını 2018 yılında açtığımız bu programa uluslararası camiadaki öncü bilim insanlarının çalışmalarını ülkemize taşımalarını sağlıyoruz. Yerel bilim insanlarına çok kapsamlı imkan ve destekler sunuyoruz. Biz bu programı ilan ettiğimize bize dediler ki 'Hayal kurmayın, Türkiye'ye kim gelir, Türkiye'de kim bilimsel araştırma yürütür?' Bu şekilde söylemlerle bizim bu gayretimizi bastırmaya çalıştılar. Emin olun bunlar Türkiye'deki gerçeklerden de bihaberler. Biz birileri gibi bilim insanlarımızı sloganlarla değil, bizzat somut adımlarla destekledik, bundan sonra da destekleme devam edeceğiz. İşte bizim bu çağrımızın sonucunda ilk çağrıya 152'si Türk vatandaşı, 91'i yabancı olmak üzere 243 uluslararası, gerçekten alanının en iyi araştırmacısı bilim insanları programımıza başvurdular. Bu başvurular sonunda da 21 farklı ülkeden 127 üst düzey araştırmacıyı biz ülkemize kazandırdık. Bu kişiler Harvard, Oxford, Cambridge, Columbia üniversiteleri gibi dünyanın en önemli araştırma üniversitelerinde, Amazon, Apple gibi küresel Ar-Ge şirketlerinde edindikleri deneyimi Türkiye'ye taşıdılar ve şu anda faaliyetlerini Türkiye'de sürdürüyorlar ve bunun yanında hepsi 5'er tane doktora öğrencisi yetiştiriyor ki onlar da bilimsel çalışmaya Türkiye'de daha ciddi katkılar sağlayabilsinler."

Varank, bu yıl İSEF Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması ile Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda çok büyük başarılar elde ettiklerini de kaydederek, "İSEF yarışmasında 14 projemizden 10, AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda ise 6 projemizden 5'i ödül almaya hak kazandı. Bu başarı son yıllarda elde ettiğimiz en büyük başarı. Ben buradaki evlatlarımızın da ilerde uluslararası bilimsel çevrelerde hem kendilerini hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Başarılarımız sadece bunlarla sınırlı değil." ifadesini kullanan Varank, "Uluslararası arenada düzenlenen bilim olimpiyatlarında sadece 2021 yılında 5 altın, 19 gümüş, 30 bronz ve 2 mansiyon derecesi kazandık. Bu başarılarla bizleri gururlandıran pırıl pırıl bilim aşığı gençlerimiz, büyük ve güçlü Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacak. Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma eko-sistemimiz sayesinde buna benzer ve daha nice başarılara hep birlikte şahitlik edeceğiz." dedi.

Varank, bilim ve teknoloji alanında her şeyin hayal etmekle başladığını, hayal etmeden tasarlamanın, bilim ve teknolojide yenilik yapmanın, yeni bir şeyler üretmenin mümkün olmadığını söyledi.

Gençlerin, erken yaşlardan itibaren bilimsel çalışmalara yönelmesinin çok önemli olduğunu anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Bu alanda önemli bir misyonu yerine getiren TÜBİTAK'taki çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerden tek bir isteğimiz var, hayal etmeyi bırakmadan, yolunuza çıkan engellere aldırış etmeden, bıkmadan, usanmadan bilimsel çalışmalara devam etmeniz. İnandığınız bu yolda kararlılıkla tüm süreçleri devam ettirmeniz. Ben buradaki genç kardeşlerimin ilerde çok başarılı işlere imza atacağına yüzde 100 eminim. Emin olun ilerde Nobel alacak bilim insanlarımız sizlerin arasında çıkacak ama Aziz Sancar hocamız bize şunu hatırlattı; 'Bir bilimsel çalışma yapıyorsunuz, bunu mutlaka insanlık yararına, ülkenizin menfaati için yapmalısınız. Siz o çalışmayı yaptığınızda, bu samimiyetle çalıştığınızda zaten Nobel'i de size veriyorlar.' dedi. Ben buradaki genç kardeşlerimin bu samimiyetle çalışacağına yüzde 100 eminim."

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da 15'incisi düzenlenen yarışmaya 2017 yılında 7-8 bin düzeyinde başvuru yapıldığını, bugün ise bu rakamın iki katına çıkarak 15 bin başvuru geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin her yerinden başvuru aldıklarını ifade eden Varank, sadece belli şehirlerden, büyük şehirlerden başvuru gelmediği, 15 bin projeden 5 bine yakınının Van'dan geldiğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, yarışmada derece elde eden öğrencilere ödüllerini verdi.

Varank, törenin ardından bazı stantları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, öğrenciler, veliler ve öğretmenler de katıldı.

TRABZON ÖZDEMİR BAYRAKTAR BİLİM MERKEZİ

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), TÜBİTAK ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatına başlanan Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Ortahisar ilçesinde yer alacak.

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde uçuş simülatörü, sergi alanları, mars aracı ve güneş saati gibi bölümlerin bulunması, tasarım, doğa, uzay ve havacılık, matematik ve teknoloji atölyelerinin olması düşünülüyor.

Aynı zamanda bir planetaryuma da ev sahipliği yapacak merkezin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR

1949 yılında, aslen Trabzon Sürmeneli olan balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Garipçe köyünde dünyaya gelen Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezuniyetinin ardından Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici olarak çalıştı. 1984 yılında ise otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı.

Bayraktar, Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Özdemir Bayraktar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibiydi.

Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmüştü.

Tedavi gördüğü hastanede 18 Ekim'de hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar, dün son yolculuğuna uğurlandı.