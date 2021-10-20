Taksi şoförü polise küstü, aracından inmedi! “Ben yolcu seçmedim polis yanlış gördü”

İstanbul ulaşımının can damarlarından biri olan taksiler son günlerde eleştiri oklarının hedefi konumunda. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hızla artan taksi şikayetlerinin ardından İstanbul'un en turistik merkezlerinden biri olan Aksaray'da kontrol noktası oluşturdu. Teker teker kontrol noktalarına çekilen taksilerde şoförlerin sürücü belgeleri ve çalışma ruhsatlarının yanı sıra taksimetre ve emniyet kemeri kullanımları denetlendi.

POLİSE KÜSTÜ



Öte yandan farklı noktalarda sivil kılığına girerek taksi çevirmek isteyen ekiplerin, yolcu seçtiğini tespit ettiği bir taksi şoförü de kontrol noktasına çekilerek cezai işleme tabii tutuldu. Polis ekiplerinin haksız işlem yaptığını iddia eden Aytekin İleri "Ben yolcu seçmedim. Yolcunun biri ben Bayrampaşa'ya gideceğim dedi, ben cevap vermedim yoluma devam ettim" dedi. İleri, gazetecilerin kendisine sorduğu "Bu yolcu seçmek olmuyor mu" sorusuna ise "Giderim veya gitmem hiçbir şey demedim, ağzımdan tek kelime çıkmadı" ifadeleriyle karşılık verdi. Hakkında bin 339 lira cezai işlem uygulanan şoför İleri, polise tepki göstermek amacıyla bir süre aracından inmese de ceza yemesine engel olamadı. Trafik ekipleri, bin 339 lira cezai işlem uyguladığı İleri'nin aracını trafikten men etti.

Aytekin İleri

50 EURO'YA YOLCU TAŞIYORLAR



İleri, denetimler sırasında kendisini görüntüleyen taksi sürücülerine de tepki göstererek "Ben Aksaray'da 20 liraya yolcu taşıyorum, beni niye çekiyorsunuz? Taksim'de, Sultanahmet'te, Eminönü'nde 50 Euro'ya yolcu taşıyanları neden çekmiyorsunuz? Bu da yanlış bir şey, onları da çekin" diye konuştu.

BOŞ MU GİTSEYDİM



Denetimler kapsamında durdurulan ve yolcu seçtiği gerekçesiyle hakkında cezai işlem uygulanan ve aracı çekilen bir başka sürücü Taci Kılıç ise "Benim saat 12.00'de Başakşehir'de değişimim vardı. Başakşehir'e doğru gidiyordum, bir yolcu el salladı ben de durdum. Eminönü'ne gideceğim dedi, ben de terste kaldığı için gitmek istemedim, yoluma devam ettim" diye konuştu.