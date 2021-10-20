TRT World Forum 2021’de Dünyanın Yeni Güç Haritası Masaya Yatırıldı

Dünya gündemini yakından ilgilendiren konularla bu yıl da dünya basınında yoğun ilgi gören TRT World Forum 2021, "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak " başlığı altında gerçekleşti. Yüksek teknoloji ile dünyayı bir araya getiren etkinlikte 9 açık oturum, 7 uzmanlarla yuvarlak masa toplantısı, özel söyleşi ve ünlü sanatçılar tarafından icra edilen canlı performanslar düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından ulusal ve uluslararası 100'ün üzerinde uzman üst düzey konuşmacının katıldığı forumda, dünya gündemi masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM ve diğer uluslararası kurumların reform ihtiyacı görmezden gelinemez"

TRT World Forum 2021'in onur konuğu olarak açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya savaşları sonrası ortaya koyulan sistemin uzun süredir adalet ve istikrar üretmediğinin altını çizerek konuşmasında şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı sonrası temelleri atılan, İkinci Dünya Savaşı sonrası tahkim edilen bu sistem, uzun süredir adalet ve istikrar üretmiyor. İslam âleminin söz hakkının olmadığı, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı, sadece gücü elinde bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin, hâlihazırdaki yapısıyla devam etmesi mümkün değildir. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı, artık görmezden gelinemez."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İnsani Yardım Konusunda En Cömert Ülkeyiz"

TRT World Forum'un özel oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin proaktif dış politikasından örnekler vererek "Güç, 'gerçekten' merhametli olmalı, biz insani yardım konusunda en zengin olmasa da 'en cömert' ülkeyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sert gücünü tüm seçenekler tükendiğinde diplomasiyi başlatmak için kullandığını belirterek "Suriye ve Libya'daki varlığımız, sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun: "Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiğini, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki zorluklara cevap vermek için adımlar attığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dış politika stratejimizi sadece acil güvenlik kaygılarımıza değil, bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretecek şekilde revize ettik. Türkiye, küresel salgın krizi sırasında da diğer ülkelerle iş birliği yapmak ve onları desteklemek için her adımı atmıştır ve buna devam edecektir. Yapıcı ve yenilikçi diplomasi ve uluslararası katılım, küresel zorlukların kontrol altına alınması sürecinde kilit rol oynayacaktır. Türkiye bu anlamda sorumluluklarını yerine getirmektedir ve bundan sonra da diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır."

TRT Genel Müdürü Sobacı: "Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, insanı merkezine alan yayıncılık anlayışıyla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret gösterdiklerini belirterek, "TRT World Forum gibi uluslararası platformlar aracılığıyla yeni fikirler üretmek ve yeni hedefler belirlemek zorundayız." dedi.

Dijitalleşme sürecinin, kendisinden beklenen demokratikleşmeye katkı verme görevini zaman zaman karşılamadığını belirten Sobacı, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, TRT World Forum ile, küresel ve bölgesel sorunları çok sesli ve çok boyutlu bir perspektifte uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyoruz. İnsanı merkezine alan yayıncılık anlayışımızla, dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret gösteriyoruz. Yayıncılık ilkelerimiz doğrultusunda dünyamızı tehdit eden tüm krizlere olan hassasiyetimizi, televizyon ve radyo kanallarımız, dijital platformlarımızla dünyanın 7 kıtasına 41 dil ve lehçede ulaştırıyoruz."

İngiltere İklim Özel Elçisi Bride: "Türkiye'nin Paris Antlaşması'nı imzalaması çok önemli"

"Stratejik Tehdit Olarak İklim ve Küresel Sağlık" başlıklı açık oturumda konuşan İngiltere İklim Özel Elçisi Nick Bride, Türkiye'nin Paris Antlaşması'nı imzalamasının çok önemli olduğunu ifade ederek "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2050'ye kadar Türkiye'de karbon nötr ilan edilmesi gerçekten çok önemli bir duyuru oldu. Düşük karbon tüketimi yapılabilmesi açısından Türkiye çok önemli bir ülke" dedi.

Pakistan Eski Dışişleri Bakanı Janjua: "Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler Pakistan için hayati önem taşıyor"

"Küresel Yönetişim ve Çok Kutupluluğun Getirdiği Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı oturumda konuşan Pakistan Eski Dışişleri Bakanı Tehmina Janjua, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin Pakistan'ın çıkarları için hayati önem taşıdığını söyleyerek "İki ülke arasında çok güçlü bir ilişki var. Pakistan-Türkiye ilişkisinin gücünü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İmran KHan arasındaki etkileşim de dâhil olmak üzere üst düzey yetkililerin ziyaretlerinde görebilirsiniz." dedi.

Çatışma ve İnsani Araştırmalar Merkezi Direktörü Barakat: "Amerikalılar Afgan ordusunu Taliban ile savaşmaya zorladı"

"Taliban Geri Dönüyor: Alınan ve Kaybedilen Dersler" başlıklı oturumda konuşan Çatışma ve İnsani Araştırmalar Merkezi Direktörü Sultan Barakat, 2014 yılında Amerikalıların arka planda Afgan ordusunu Taliban'la savaşmaya zorlamasıyla gerçek değişimin başladığını söyledi. Kabil Barış Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Naim ise, Afganistan'da harcanan milyarlarca doların Afgan halkının çoğu üzerinde sürdürülebilir bir etki yaratmadan yok olmuş gibi göründüğünü ifade ederek, "Uluslararası toplum, Taliban'ı köşeye sıkıştırmamak ve tecrit etmemek için duyarlı olmalı ve onlara sözlerini yerine getirmeleri için biraz zaman tanımalıdır" şeklinde konuştu.

"Libya ve Suriye gibi yerlerde NATO'yu görmedik"

"Trans-Atlantik İlişkiler ve 'Batının' Geleceği" oturumunda, Türkiye'nin Afganistan'da yaşanan süreçte hem NATO kuvvetinin bir parçası olarak, hem de yerel insanların güvenini kazanması açısından takdire şayan bir başarı elde ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, "Havaalanı kontrol altına alma teklifimiz oldu ama bu konu henüz gerçekleşmedi. Taliban ile görüşmemizde Türkiye olarak, kendilerine çok kapsamlı bir yönetim kurmaları ve kadınların hakları konusunda çok özen göstermeleri gerekliliğini önemle ifade ettik. NATO'nun Afganistan'daki görevine bakarsak bu çok uzun soluklu bir müdahale idi. Bu tarz uzun müdahalelerde bölge gerçeklikleri zaman içinde değişebilir. NATO, ülkeye istikrar sağlama konusunda bölgedeki terör faaliyetlerini engellemek kadar başarılı olamadı. Bununla birlikte Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği Libya ve Suriye gibi yerlerde NATO'yu görmedik ve bu NATO'nun çalışmaları konusunda bir hayal kırıklığı oluşturdu" açıklamalarında bulundu.

ABD'nin Ankara Eski Büyükelçisi Jeffrey: "Erdoğan, bölgesel jeopolitiğe çok hâkim bir lider"

"Büyük Güç Rekabeti ve Ortadoğu'nun Geleceği" oturumunda konuşan ABD'nin Ankara Eski Büyükelçisi ve Wilson Center Ortadoğu Başkanı James Jeffrey, Biden yönetiminin yavaş ama önemli şekilde ilerlediğini savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel jeopolitiğe çok hâkim bir lider olduğunu hatırlatan Jeffrey, Biden ve Erdoğan'ın önümüzdeki süreçteki ilişkileri hakkında "ihtiyatlı bir iyimserliğim var" dedi. Aynı oturumda konuşan Ürdün Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nasser Judeh de Türkiye, Kuzey Atlantik, Ortadoğu ve Avrupa'dan ayrı düşünülemez. Ortadoğu'da istikrarın stratejik değeri her şeyin üzerinde" dedi. Lancaster Üniversitesi Rektör Yardımcısı Alistair Burt de Birleşmiş Milletler'de yaşanan karar alma sorununa dikkat çekti, "BM Güvenlik Konseyi görevini yerine getirmedi. Veto kullanımı ile zaten görevini yerine getirmesi mümkün değil" dedi. Aynı oturumda söz alan Brookings Doha Center Direktörü Tarik Yousef hem Ortadoğu'nun hem de dünyanın önümüzdeki dönemde en büyük sorununun pandemi sonrası ekonomik toparlanma olacağını vurguladı.

TRT World Forum 2021 dünya gündemini ele aldı

Bu yıl 30'u aşkın ülkeden 100'e yakın konuşmacının katılımıyla 5'incisi düzenlenen TRT World Forum'da 9 açık oturum, 7 uzmanlarla yuvarlak masa toplantısı, 3 özel söyleşi ve ünlü sanatçılar tarafından icra edilen canlı performanslar düzenlendi. "Küresel Yönetişim ve Çok Kutupluluğun Getirdiği Sınamalar ve Fırsatlar", "Büyük Güç Rekabeti ve Ortadoğu'nun Geleceği", "Stratejik Tehdit Olarak İklim ve Küresel Sağlık", "Dijital Çağda Politika Oluşturmak ve Devlet Yönetimi" ve "Türkiye'nin Büyük Stratejisi: Bölgesel ve Küresel Zorluklar" gibi dünya gündemini oluşturan başlıklar, alanında uzman isimler tarafından masaya yatırıldı.

TRT World Forum yüksek teknoloji ile dünyayı yine bir araya getirdi

TRT World Forum 2021'de, tamamen dijital ortamda düzenlenen etkinlikteki artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde katılımcılara, benzer çevrimiçi organizasyonlardan daha farklı bir deneyim yaşatıldı. Bir Türk yazılım firması tarafından geliştirilen teknoloji sayesinde, TRT World Forum 2021'de dünyanın dört bir yanından moderatörler sanal stüdyoda bir araya geldi. Ziyaretçiler hem sanal bir fuaye alanını ziyaret etti hem de istedikleri panel ve söyleşilere katıldı. Simultane Türkçe tercüme ile yayınlanan forumda ayrıca sanal sergi alanları ve sanal kütüphaneler ile katılımcılara gerçek bir etkinlik deneyimi yaşatıldı.