Türkiye, Nijerya’yla 3’ü enerji alanında olmak üzere 7 anlaşma imzaladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari huzurunda iki ülke arasında bugün 3'ü enerji alanında olmak üzere 7 anlaşma imzalandı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA ÜST BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Afrika'daki son durağımız Nijerya'da enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliğine ilişkin anlaşmalar imzaladık. Türkiye Nijerya arasında bilgi, tecrübe paylaşımının yanı sıra, yeni yatırım ve ticari faaliyetlerle enerji iş birliğimizi daha üst bir noktaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

ENERJİ ALANINDA 3 MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, hükümetler arasında madencilik, hidrokarbon ve enerji alanında iş birliğine ilişkin 3 ayrı mutabakat zaptı Bakanlar Dönmez ve Onyeama tarafından imza altına alındı.