Türkiye ve İran arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı

"TÜRKİYE-İRAN SINIRINDAKİ İLLERDE ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULACAK"

Vahidi'nin önerisi ile sınır illerinde ortak çalışma gruplarının oluşturulacağını kaydeden Soylu, "Kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadele için ortak gruplar oluşturuldu. Gerek Türkiye gerekse İran uyuşturucu ile en yüksek düzeyde mücadele etmektedirler. Bu konuda ortak bir irade ortaya koymaktadırlar. Yine silah kaçakçılığı konusunda 2019 yılında ortak çalışma grubundan aldığımız sonuçları daha da ilerletmek konusunda birlikte bir karar aldık" dedi.

"MÜSLÜMAN COĞRAFYANIN KARŞI KARŞIY KALDIĞI SIKINTILARI DEĞERLENDİRDİK"

Soylu, "Tekrar ifade etmek istiyorum. Burada bütün bu saydığımız maddelerin ve bakanlıklarımız arasındaki iş birliği esası daha farklı alanlarda genişletecek önemli bir anlaşmayı da imzaladık. Müslüman coğrafyanın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları değerlendirdik ve üzerimize düşen sorumlulukları tekrar hatırladık, hatırlattık" ifadelerini kullandı.

"İKİ BAKANLIK ARASINDA BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMININ DAHA SERİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ HEDEFLİYOR"

İran ile imzalanan güvenlik işbirliği mutabakat zaptının iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini geliştirmesini hedeflediklerini belirten Soylu, "Mutabakat sınır bölgeleri başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren her türlü terör ve yasa dışı eylemlerin önlenmesi ve bu doğrultuda yürütülen her türlü kolluk faaliyetlerinin karşılıklı olarak geliştirilmesini öngörüyor. Mutabakat ile birlikte hem operasyonel iş gücü kabiliyetinde istenilen sonuçların elde edilmesi hem de iki bakanlık arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının daha seri bir şekilde gerçekleşmesini hedefliyor" dedi.

"TÜRKİYE İLE DAHA FAZLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Vahidi ise yaptığı açıklamada, Türkiye ile ortak çalışma gruplarının kurulacağını ve Türkiye ile daha fazla görüşeceklerini ifade ederek, "Daha kapsamlı ve geniş konuları da ele aldık. Bölgede ABD ve Siyonist İsrail rejiminin yıkıcı rolü ve Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdik. İki ülke ilişkilerini daha fazla artırma noktasında anlaştık" dedi.