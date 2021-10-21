9 ay arayla çatı tadilatı! 3 milyon çöpe gitti

İçlerinde Fen İşleri Daire Başkanlığının da bulunduğu birçok birimin bilgisayarları akan çatı nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Dolayısı ile de yüzbinlerce liralık maddi zarar oluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 ay önce 2 milyon 998 bin lira bedelle onardığı çatı için 4 No'lu hol, ofis, meclis ve arşiv düzenlemesi adı altında ikinci bir ihaleye çıktı. Ayıbını gizlemek için de 2, 3 ve 4 nolu hollerin çatılarında yalıtım işi şartname maddeleri arasına yazıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 9 ay arayla ikinci kez çatı onarım ihalesine çıkması skandal olarak nitelendirildi.

BİNA BOŞALTILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Sarayı, geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde hasar gördü. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez binasındaki birimleri Kültürpark'taki Uluslararası İhtisas Fuar Alanı Hollerine taşıdı.

3 MİLYONLUK TADİLAT

Büyükşehir Belediyesi taşınma öncesi 2020 Aralık ayı başında Fuar hollerinin çatı tadilatı için ihaleye çıktı. Kısa Adı EKAP olan Elektronik Kamu Alımları Platformunda yer alan bilgilere göre 11 Aralık'ta iş başı yapan firma 31 Aralık'ta yani 20 gün içinde tadilat işini bitirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tadilat işi için kasasından 2 milyon 998 bin lira para harcadı.

ÇATI AKTI BİLGİSAYARLAR BOZULDU

Geçtiğimiz hafta İzmir'de etkili olan sağanak yağış sırasında 3 No'lu holün çatısı aktı. İçlerinde Fen İşleri Daire Başkanlığının da bulunduğu birçok birimin bilgisayarları akan çatı nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Dolayısı ile de on binlerce liralık maddi hasar meydana geldi.

YENİ İHALE 10 KASIM'DA

İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 ay önce 2 milyon 998 bin lira bedelle onardığı çatı için 4 No'lu hol, ofis, meclis ve arşiv düzenlemesi adı altında 10 Kasım'da yeniden ihaleye çıkacağını duyurdu. Ayıbını gizlemek için de farklı bir yol izleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2, 3 ve 4 No'lu hollerin çatılarında yalıtım işini şartname maddeleri arasına yazdı.

ZİMMET ÇIKAR

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 9 ay arayla ikinci kez çatı onarım ihalesine çıkması skandal olarak nitelendirildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili çatı tadilatını yapan ilk firmanın garanti süresinin devam etmesi gerektiğini normal koşullarda sorumluluğun 2 milyon 998 bin liralık çatı tadilatını gerçekleştiren firmada olduğunu söyledi. Aynı iş için ihaleye çıkılmasının doğru olmadığını, çatı akmasından dolayı oluşan maddi hasarın da yüklenici firmadan tahsil edilmesi gerektiğini belirten yetkili yapılacak yeni ihale bedelinin Sayıştay tarafından ileriki süreçte sorumlularına zimmet olarak geri dönebileceği uyarısında bulundu.