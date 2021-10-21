Afrika’nın izlerini yazının kalıcılığına emanet ettim

Başkan
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Abuja Yunus Emre
Kültür Merkezi'nin açılışı ve "Afrika
Ziyaretlerim" kitabının tanıtımına katıldı. Erdoğan şunları söyledi:
Anadolu
'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açıyor olacağız. Yunus Emre, Türk
halkının gönül tahtında oturan bir Anadolu ozanıdır. Ancak mesajı evrenseldir.
Afrika'ya adım attığım ilk günden beri kıtaya olan hayranlığım arttı. Kültürel farklılıklara rağmen, tüm insanlığın büyük bir aile olduğunu içselleştiriyorsunuz. İnsan kalbinin, hiçbir tercümana ihtiyacı olmadığını görüyorsunuz. Dünyanın tüm annelerinin sevincinin de gözyaşının da aynı olduğunu anlıyorsunuz. Bu süreçte, gönlümde birikenleri kaleme alma ihtiyacı hissettim. Başlı başına bir ilham kaynağı olan Afrika'nın bendeki izlerini, yazının kalıcılığına emanet ettim.
Pandemide gıda güvenliği sıkıntısı çeken ülkelerin yanında olduk. Kıtanın barış, istikrar, refah ve kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.