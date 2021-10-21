Anayasa Mahkemesi’nden Gezi Parkı kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davasıyla ilgili bir başvuruyu karara bağladı. Mahkeme, toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası ile ilgili önemli bir karara imza attı. Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TAŞ VE CAM ŞİŞE ATTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Başvurucuların, farklı tarihlerde Gezi Parkı olayları olarak bilinen ve Türkiye geneline yayılan kitlesel gösterinin İzmir'de gerçekleştirilen kısmına katıldığı ve yapılan görüntü ve fotoğraf incelemelerinde güvenlik güçlerine cam şişe ve taş attıkları tespit edildi. Bunun üzerine başvurucular hakkında bir terör örgütü adı altında ve bu yapılara ait açık alan yapılanmalarıyla eylemlere katıldıkları, protesto eylemlerini kontrol altına alarak terör örgütlerinin istemleri doğrultusunda hareket ettikleri ve yasa dışı eylemler organize ettikleri gerekçeleriyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve ceza davası açıldı.



MAHKEME 5 YIL SÜREYLE DENETİME TUTULMALARINA KARAR VERDİ

Ağır Ceza Mahkemesi başvurucuların terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün, toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılma suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, kararında başvurucuların görevi yaptırmamak için direnme suçundan 15 ay 18 gün, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar etme suçundan 5 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, görevi yaptırmamak için direnme ve kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar etme suçlarından verilen hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına ve başvurucuların 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmalarına karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ: GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİA KABUL EDİLEMEZ

Başvurucular karara itiraz etti ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, yaptığı inceleme ve değerlendirmede, toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.