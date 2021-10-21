Başkan Erdoğan’dan Baykar’a taziye ziyareti

Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz günlerde vefat etmişti.
Türkiye'yi üzüntüye boğan ölüm haberi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok önceden planlanan Afrika temaslarında bulunuyordu.
Erdoğan yurda döner dönmez, 1.Su Şurası'na katıldı. Şuranın ardından Vahdettin Köşkü'nden yola çıkan Erdoğan Özdemir Bayraktar'ın ailesi ve çalışanlarına taziye dileklerini iletmek için Hadımköy'deki Baykar Holding'e ziyaret gerçekleştirdi.
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti