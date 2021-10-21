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Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:03 Son Güncelleme: 21.10.2021 17:14

Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti

Başkan Erdoğan’dan Baykar’a taziye ziyareti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Baykar tesislerine giderek, vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye dileklerini iletti.

Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz günlerde vefat etmişti.

Türkiye'yi üzüntüye boğan ölüm haberi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çok önceden planlanan Afrika temaslarında bulunuyordu.

Erdoğan yurda döner dönmez, 1.Su Şurası'na katıldı. Şuranın ardından Vahdettin Köşkü'nden yola çıkan Erdoğan Özdemir Bayraktar'ın ailesi ve çalışanlarına taziye dileklerini iletmek için Hadımköy'deki Baykar Holding'e ziyaret gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti

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Başkan Erdoğan'dan Baykar'a taziye ziyareti
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