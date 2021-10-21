Başkentte korkutan patlama

ANKARA
'NIN Çankaya
ilçesi Söğütözü
Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
üzerinde bulunan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesindeki doğalgaz hattında dün saat 09.50'de patlama meydana geldi. Doğalgaz vanasında art arda yaşanan iki büyük patlama sonrasında çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirlenen patlama sonucu çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır" denildi.