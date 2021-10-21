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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Başkentte korkutan patlama

İLKER TURAK İLKER TURAK
Başkentte korkutan patlama
ANKARA'NIN Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yerleşkesindeki doğalgaz hattında dün saat 09.50'de patlama meydana geldi. Doğalgaz vanasında art arda yaşanan iki büyük patlama sonrasında çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirlenen patlama sonucu çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır" denildi.
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Başkentte korkutan patlama
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