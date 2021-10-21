Ceylin İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Ceylin Ne Demek?

Son zamanlarda popülerliği artan isimler arasında bulunan Ceylin ismi de internet üzerinde çokça aranmaktadır. Ülkemizde çoğunlukla Ceylin ismi, kız çocukları için tercih edilmektedir. Kız çocukları için tercih edilen bu güzel ismin anlamı "cennet kapısı" olarak çıkmaktadır. Ayrıca Ceylin isminin kökeni Farsça olarak karşımıza çıkmaktadır.

CEYLİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ceylin ismi toplumumuzda her ne kadar çok rastlanılmasa da son dönemlerde oldukça popülerliğini arttırmış durumdadır. Bu ismin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Altı farklı anlamı bulunan Ceylin isminin tercih sebebi olmasının ardındaki en bilinen anlamı "cennet kapısı" olarak bilinmektedir. Ancak çok fazla bilinmeyen beş farklı anlamı daha bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: "dünya", "sevgili, kız", "saf, temiz", "yengeç yuvası"

CEYLİN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Toplumumuz tarafından bir isim araştırılırken anlamından sonra en çok aranan kriterler arasında o ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmediği merak edilmektedir. Ceylin isminin "cennet kapısı" anlamı bulunması sebebi ile insanlar tarafından Kur'an-ı Kerim içerinde geçiyor olduğu düşünülüyor, fakat zannedilenin aksine Ceylin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Bu sebepten ötürü ebeveynler tarafından tercih sebebi olmaktan çıkabilmektedir. Yine de dinimizce Ceylin isminin kız bebeklere verilmesinin herhangi bir sakıncası yoktur.

CEYLİN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

İsimler hakkında anne ve baba adaylarının aradığı kriterler arasında ismin kökeni de oldukça merak edilmektedir. Ceylin isminin kökeni ise Farsçadır. Farsçada Ceylin ismi "yengeç yuvası, yengeç" anlamına gelmektedir.

CEYLİN NE DEMEK?

Ceylin isminin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bir anlamı bulunmamaktadır. Ceylin isminin anlamı karşımıza "yengeç, yengeç yuvası", "saf, temiz" ve "dünya" olarak çıkmaktadır.