31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den (DP), Ayvalık Belediye Başkanı seçilen Mesut Ergin daha sonra partisinden istifa etmişti. Bir yıldır bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüren Ergin, beraberindeki 7 meclis üyesi ile birlikte önceki gün, TBMM'de CHP grup toplantısında düzenlenen törenle CHP'ye katıldı. Ergin'e parti rozetini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Eski Demokrat Partili yeni CHP'li Ergin'in kişisel web sitesinde hala Demokrat Parti bayrağı altında poz veren fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı.





KENDİNİ HALA DEMOKRAT PARTİLİ TANITIYOR



CHP'ye geçen Mesut Ergin'in Demokrat Parti ile ilgisi kalmamasına rağmen kişisel web sitesinde hala DP bayrağı altında görünmesi "Ergin CHP'ye geçtiğini unuttu mu?" yorumlarına neden oldu. mesutergin.com isimli web sitesinin açılış sayfasında DP'nin kır atı altında pozları duran Ergin'in gerekli değişiklikleri ne zaman yapacağı merak konusu oldu. Yaklaşık bir yıldır bağımsız olarak belediye başkanlığı yapan Ergin'in kişisel web sayfasındaki kır atı, altı ok ile değiştirmesi bekleniyor.