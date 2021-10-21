FETÖ üyesi astsubaylar 190 kişiyi deşifre etti

ANKARA
'DA Milli İstihbarat Teşkilatı
, Emniyet Genel Müdürlüğü ve SİBER Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı
'nda yuvalanan FETÖ'cülere yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheli, haklarındaki delilleri görünce konuştu. TEM Şubede sorgulanan 25 şüpheli, hiç deşifre olmayan 58 kişi ile birlikte 190 örgüt üyesini deşifre etti. Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü Terör Daire ve SİBER Daire Başkanlıklarınca Jandarma Genel Komutanlığı'na sızan FETÖ üyesi askerlerin tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışma sonrasında 43 astsubay ile 13 askeri öğrenci deşifre edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 27 ilde geçtiğimiz hafta yaptığı operasyonda 56 şüpheliden 50'si gözaltına alındı.