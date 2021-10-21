İmamoğlu’ndan kazandığı paralar kedilere mama olacak

AK Parti İstanbul
Milletvekili Serkan Bayram
, İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'ndan hukuki süreçlerin sonunda kazandığı vekâlet ücretleriyle kedi ve köpek maması alacağını söyledi. Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim sürecinde İmamoğlu'nun kendisine birkaç dava açtığını belirtti. Mahkemelerin bu davaları reddettiğini ifade eden Bayram, "Kararlar kesinleşti, buradan dolayı çıkan vekâlet ücretlerimiz oldu. Bu vekâlet ücretlerini almaya başladık, Sayın İmamoğlu'nun 5 bin lirası nasip oldu. Bu para gırtlağımdan geçmez. İstanbul'daki kedi ve köpeklere mama alarak dağıtacağız. Diğer kısmıyla da İstanbul'da otobüs arızaları had safhada. Öğrencilerimiz taksi fişleri ile birlikte öğrenci kimliklerini gönderecekler, bu kardeşlerimizin ücretlerini ödeyeceğiz" diye konuştu.