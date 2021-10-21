Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

IRAK
'IN kuzeyinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde, Kerkük- Süleymaniye
yolu üzerindeki Kara Ancir'de SİHA ile düzenlenen operasyond 4 PKK'lı terörist öldürüldü. TSKMİT ortak operasyonu ile nokta atışıyla vurulan PKK'lı teröristlerden birinin Şırnak
'ın Uludere
ilçe nüfusuna kayıtlı terör örgütü PKK/YJA sözde komutanlarından Şilan Goyi kod adlı Taybet Bilen olduğu açıklandı. Gara bölgesi sorumluları arasında da yer alan terörist Bilen'in, Mahmur kampına giderken etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Pençe-Kaplan Harekâtı'nın devam ettiği Haftanin Kampı bölgesinde de saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Özel eğitimli komandolar tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" denildi. Öte yandan Kocaeli
'nde, terör örgüt PKK üyesi olduğu ve çeşitli bölgelerde silahlı çatışmalara katıldıkları belirlenen biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.