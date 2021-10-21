Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 21.10.2021

Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
ABBAS ÇAKAR
Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
IRAK'IN kuzeyinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde, Kerkük- Süleymaniye yolu üzerindeki Kara Ancir'de SİHA ile düzenlenen operasyond 4 PKK'lı terörist öldürüldü. TSKMİT ortak operasyonu ile nokta atışıyla vurulan PKK'lı teröristlerden birinin Şırnak'ın Uludere ilçe nüfusuna kayıtlı terör örgütü PKK/YJA sözde komutanlarından Şilan Goyi kod adlı Taybet Bilen olduğu açıklandı. Gara bölgesi sorumluları arasında da yer alan terörist Bilen'in, Mahmur kampına giderken etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Pençe-Kaplan Harekâtı'nın devam ettiği Haftanin Kampı bölgesinde de saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Özel eğitimli komandolar tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" denildi. Öte yandan Kocaeli'nde, terör örgüt PKK üyesi olduğu ve çeşitli bölgelerde silahlı çatışmalara katıldıkları belirlenen biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA