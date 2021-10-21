Koronavirüs Bilim Kurulu Okulların kapatılması konusunu değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ilde okullardan gelen yüz yüze eğitim ve koronavirüs konusundaki verileri Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. Bu bilgiler ışığında okullarda yüz yüze eğitimin devamına ilişkin gündem maddesini değerlendirmeye alan Koronavirüs Bilim Kurulu konuya dair kararını verdi. Toplantının hemen ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca "Okullar kapanacak mı?" sorusunun cevabını da duyurdu. İşte toplantıya dair son dakika haberleri:
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ ŞİKAYETÇİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı?' sorusu ile müracaat edilmesinden şikâyetçi.
SON DAKİKA
"EN NET ŞEKİLDE AÇIKLIYORUZ: OKULLAR KAPATILMAYACAK"
En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altı olmasına rağmen kayıplarda ileri yaştakilerin çoğunlukta olduğunu belirten Koca, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz" diyerek gençleri mücadelede ön safa davet etti.
Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar ile risk grubundakilere grip aşıları tanımlanmaya başlandığını açıkladı.
SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS VAKALARINDAKİ DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 803 oldu. 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı uygulananların oranı yüzde 76.86, 1. doz aşı yapılanların oranı yüzde 88.63 olarak gerçekleşti.
BAKAN ÖZER'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının dışında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Özer "6 haftayı geride bıraktık ve okuldan ziyade sınıf ve vaka bazlı bir sistem geliştirdik. Herhangi bir sınıfta vaka olduğu zaman başlangıçta 14 gün daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda 10 günlük yüz yüze eğitime ara verdik" dedi ve şöyle devam etti;
ENDİŞE DUYACAK BİR DURUM YOK
Şu an endişe edici hiçbir durum yok. Öğretmenlerde bir doz yüzde 93, iki doz aşı oranı yüzde 86, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranı ise yüzde beş. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarında olası artış ihtimalini de Sağlık Bakanlığıyla sürekli planlıyoruz ve yeni önlemleri devreye sokacağız. Tedbirler merkezden planlanmayacak.
İLAVE KARAR YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDE
Tedbirler tümüyle okul bazında ve yerel yöneticilerin inisiyatifinde olacak. Sınıflar eğer kalabalıksa ikili eğitim olabilecek, havaların kararmasıyla birlikte okul açılış ve kapanış saatlerini vali ve kaymakamlar belirleyebilecek. Yine yerel yönetimler inisiyatif kullanarak okullardaki temizlik ve tedbir koşullarına ilişkin ilave kararlar alabilecek.