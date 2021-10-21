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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Mahrem ablalara operasyon: 32 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Mahrem ablalara operasyon: 32 gözaltı
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün emniyet içerisindeki 'mahrem kadın' yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün emniyet içerisindeki 'mahrem kadın' yapılanmasına yönelik soruşturmada, tanık beyanları ile gizli tanık Garson'dan ele geçirilen dijital fişleme bilgileri ve HTS incelemesiyle, 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt içindeki görev dağılımına göre biri genel müdür, diğerleri de öğretmen olarak adlandırılan, 5'i ByLock kullanıcısı, aralarında bir öğretmen, 3 ebe ve 1 Kur'an kursu öğreticisinin de bulunduğu şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada da, örgütün güncel yapılanması içerisinde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta yargılandığı davadan hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan serbest muhasebeci S.Y. ise Samsun'un Atakum ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
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Mahrem ablalara operasyon: 32 gözaltı
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