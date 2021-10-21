Muş’taki evlat nöbetine iki aile daha katıldı

MUŞ'TA, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetine 2 ailenin de katılımıyla 27'nci haftada sayı 12'ye yükseldi. Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için eylem yapan Muşlu annelerin, evlat nöbeti devam ediyor. Eyleme anne Pınar Aslan
12 yaşında kaçırılan oğlu Servet için, Mustafa Gören
ise kardeşi Menderes için katıldı. Oğlu Servet'in 12 yaşındayken kaçırıldığını ve 8 yıldır haber alamadığını belirten anne Pınar Aslan, "Oğlumun gelmesini istiyorum. Buraya oğlumu kurtarmak için geldim. Artık yeter, çocuğuma kavuşmak istiyorum. Bir anne evladı için her şeyi yapar. Oğlumu alana kadar buradan ayrılmayacağım" dedi. 8 yıl öce 24 yaşındayken Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde kandırılıp dağa kaçırılan kardeşi Menderes Gören
için eyleme katılan Mustafa Gören ise, "Kardeşimi istiyorum. Kardeşim devletin şefkatli kollarına sığın. Biz seni bekliyoruz. Yaşlı annemiz dayanamıyor, ölmeden gel seni görsün. 8 yıldır kardeşimden hiç haber alamadık. Kardeşimi alana kadar peşini bırakmayacağım" diye konuştu.