SİHA’ların öncüsü Özdemir Bayraktar’a övgü dolu mesajlar





Bir başsağlığı mesajında, "İnanmış olduğu davada vatanı ve milleti için yılmadan, yıkılmadan, mücadelesine son nefesine kadar devam eden kişiliği, karakteri ve zekası ile tüm dünyanın örnek alması gereken bir insanın aramızdan ayrılması ne büyük bir kayıp..." ifadeleri kullanılırken, diğer bir mesajda, "Milli gücümüzün ilham kaynağı" ifadesine yer veriliyor.