Son dakika: 21 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.
21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 21 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 465 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214'ten 198'e düştü. İyileşen hasta sayısı 29 bin 160 olurken toplam 362 bin 213 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Durum Değerlendirmesi" notuyla yaptığı paylaşımında, 5 maddeyle vatandaşlara uyarılarını sıraladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 198 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 160 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 213 test yapıldı.
BAKAN KOCA 5 MADDEYLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Durum Değerlendirmesi" notuyla yaptığı paylaşımında,
5 maddeyi şu şekilde sıraladı:
Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.
Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.
65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.
Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. "Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur" düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.
İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız.
20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü vefat sayısını alışılmışın dışında duyurdu. Normalde sosyal medya hesabından günlük tablo ile paylaşım yapan Bakan Koca, bugün sadece vefat sayısını açıkladı. Koca, yaptığı paylaşımda "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." ifadelerine yer verdi.
Paylaşımından kısa bir süre sonra günlük koronavirüs tablosunu da paylaşan Bakan Koca, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." dedi.
BAKAN KOCA GÜNLÜK TABLOYU PAYLAŞTI
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 760 koronavirüs vakası tespit edilirken, koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 28 bin 803 kişi de iyileşti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,86 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,63 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 620 bin 510'a yükseldi.
İşte 20 Ekim koroanvirüs tablosu...
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 19 Ekim tarihinde 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 352 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN 3. DOZ AŞI UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 3. doz aşı uyarısında bulundu. Bakan Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur." dedi.
İşte 19 Ekim koronavirüs haritası...
18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Ekim'de açıklanan verilere göre 29 bin 240 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 214 oldu. Bir günde toplam 351 bin 165 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 539 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
İşte 18 Ekim Kovid-19 tablosu:
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!" dedi.
17 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:
17 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 24 bin 114 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 186 oldu. Bir günde toplam 341 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 24 bin 403 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,21 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 971 bin 512'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA'DAN GENÇLERE UYARI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" dedi.
17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
16 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 537 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 oldu. Bir günde toplam 357 bin 167 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 611 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,09 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 862 bin 236'a yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Ordu, Amasya Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
İşte 16 Ekim koronavirüs verileri:
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AŞI UYARISI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.
15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 15 Ekim tarihinde 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 513 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88.29 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi.
15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Ekim'de 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 26 bin 461 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88.18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 418 bin 257'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI: HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada kişisel tedbirlerin önemine dikkat çekti ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.
14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
13 Ekim'de saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Karantinası ya da koronavirüs tedavisi sona eren 30 bin 331 kişi iyileşti.
AŞI SAYISI 113 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88.09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi.
KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada vaka sayısına dikkat çekerek önümüzdeki günler için uyarıda bulundu ve yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." dedi.
13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
12 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 33 bin 860 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237 oldu. Bir günde toplam 357 bin 636 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 110 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,10 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49.5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"KAYIPLARIMIZIN ÇOĞUYSA TAM DOZ AŞI OLMAYANLAR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı.
12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 11 Ekim'de 30 bin 563 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 355 bin 15 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 861 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,81 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 666 bin 626'a yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"BİRBİRİMİZİ KORUYALIM"
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişikin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.
İşte 11 Ekim Kovid-19 tablosu:
Türkiye'de 11 Ekim'de 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 772 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,50 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.
BAKAN KOCA: AŞIYA RAĞMEN VAKA SAYILARI NEDEN YÜKSEK?
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?" Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!
İşte 10 Ekim Koronavirüs tablosu...