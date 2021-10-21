Son dakika: MSB duyurdu! AKSUNGUR İHA, Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre ilk AKSUNGUR İnsansız Hava Aracının teslimi gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "İHA tedarik projesi teslim faaliyetleri kapsamında, ilk AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı, yapılan testler sonunda Deniz Kuvvetlerimiz tarafından teslim alındı. Emeği geçenleri kutluyoruz, Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." denildi.
İşte AKSUNGUR'un dikkat çeken özellikleri...
AKSUNGUR 40.000 FT'E KADAR YÜKSELEBİLİYOR
AKSUNGUR'un özellikleri hayran bırakıyor. Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40.000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip.
İŞTE ÖNE ÇIKAN 8 ÖZELLİĞİ
-Yedekli ve Otonom Uçuş Kontrol Sistemi
-Yedekli otomotik iniş-kalkış sistemi
-Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
-Yedekli yüksek veri hızlı dijital veri bağlantısı
-Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti
-Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti