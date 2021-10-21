Son dakika: MSB duyurdu! AKSUNGUR İHA, Deniz Kuvvetleri’ne teslim edildi!

AKSUNGUR 40.000 FT'E KADAR YÜKSELEBİLİYOR

AKSUNGUR'un özellikleri hayran bırakıyor. Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40.000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahip.