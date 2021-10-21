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Giriş Tarihi: 21.10.2021

‘Teröre diz çöktüren annelerle bir aradayız’

‘Teröre diz çöktüren annelerle bir aradayız’
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için iki yılı aşkındır HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Diyarbakır Öğretmenevi'nde gerçekleşen basına kapalı programda Bakan Soylu ailelerle sohbet edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Bakan Soylu'nun tek tek sohbet ettiği aileler, devletin kendilerine verdiği destekle çocuklarına kavuşacakları inancında olduklarını söyledi. Soylu, buluşmaya ilişkin fotoğrafları, Twitter'dan "Diyarbakır'dayız... Cesaretleriyle terör örgütüne diz çöktüren, Diyarbakır Anneleriyle bir aradayız" notuyla paylaştı.
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‘Teröre diz çöktüren annelerle bir aradayız’
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