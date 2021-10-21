Usta gazeteci Sertoğlu yaşamını yitirdi

Gazeteci Sedat Sertoğlu
(76), bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
üyesi ve 2019 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi olan Sertoğlu, bir dönem SABAH Gazetesi
Dış Haberler Müdürü olarak da görev yapmıştı. Usta gazetecinin ardından meslektaşları ve sevenleri taziye mesajları paylaştı. Gazeteciliğe 1967'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'nde okurken Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Sertoğlu, Tercüman, Günaydın, SABAH ve Vatan gazetelerinde Dış Haberler Müdürü ve dış politika yorumcusu olarak çalıştı. Sertoğlu'nun cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 16.30'da yapılacak törenin son yolculuğuna uğurlanacak. Emir YÜCEL / SABAH