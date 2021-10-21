Yeni Harem Otogarı için ilk kazma vuruldu

Üsküdar
'daki Harem Otogarı
'nın kaldırılmasının ardından, yapılacak yeni otogarın yeri için karar verildi ve ilk kazma vuruldu. Tuzla
'da inşa edilecek yeni otogar alanının 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. Tuzla Orhanlı
bölgesinde, 45 dönüm arazi üzerine kurulacak olan "Anadolu Harem Otogarı", TEM Otoyolu
yanında, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 800 metre, Kurtköy
gişelere 500, Orhanlı gişelerine ise 800 metre mesafede inşa ediliyor. 2 bin araç kapasiteli, 110 peron, 60 acentenin bulunacağı projede, bir konferans salonu, iki sergi salonu, 24 stant alanı ve alışveriş noktaları yer alıyor. Ayrıca, metro hattı da otogarın içine kadar ulaşacak.