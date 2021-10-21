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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Yeni Harem Otogarı için ilk kazma vuruldu

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Yeni Harem Otogarı için ilk kazma vuruldu
Üsküdar'daki Harem Otogarı'nın kaldırılmasının ardından, yapılacak yeni otogarın yeri için karar verildi ve ilk kazma vuruldu. Tuzla'da inşa edilecek yeni otogar alanının 1 yıl içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. Tuzla Orhanlı bölgesinde, 45 dönüm arazi üzerine kurulacak olan "Anadolu Harem Otogarı", TEM Otoyolu yanında, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 800 metre, Kurtköy gişelere 500, Orhanlı gişelerine ise 800 metre mesafede inşa ediliyor. 2 bin araç kapasiteli, 110 peron, 60 acentenin bulunacağı projede, bir konferans salonu, iki sergi salonu, 24 stant alanı ve alışveriş noktaları yer alıyor. Ayrıca, metro hattı da otogarın içine kadar ulaşacak.
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Yeni Harem Otogarı için ilk kazma vuruldu
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