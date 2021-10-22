1 asker şehit oldu 2 terörist öldürüldü

Tunceli
'de sürdürülen Eren-7 Operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada, Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu. Tortumlu'yu şehit edenlerden, gri listede aranan "Kurtay Şerzan
" kod adlı Hayrettin Güneş
ile bir terörist öldürüldü. Tunceli'nin Ovacık
ilçesi ile Erzincan
sınırında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında sıcak temas sağlandı. İlk ateş sırasında yaralanan Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Sikorsky tipi askeri helikopterle alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Devam eden çatışmada ise, biri gri listede aranan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş, 2 terörist öldürüldü. Bölgede çatışmalar devam ederken helikopterlerle teröristlerin kaçış güzergahlarının yoğun bombardıman altına alındığı belirtildi. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Erzurum
'un Yakutiye
ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden ailesine verildi. Acı haberi alan aile ve yakınları evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit Tortumlu'nun 3 gün önce geldiği Erzurum'da bir yakınının cenazesine katılıp ardından görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.