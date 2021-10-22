7 terörist etkisiz hale getirildi

SINIR ötesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla Irak
'ın kuzeyinde başlatılan operasyonlar devam ederken, PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. MİT'in, uzun süre takip ettiği teröristlere yönelik Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile 7-11 Ekim tarihlerinde Kuzey Irak'ın Metina Vadisi bölgesine düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada, Kuzey Irak'ın Zap Vadisi bölgesinde bir grup teröristin sızma girişiminde bulunduğu belirlenince, Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan 2 F-16 savaş uçağı, hava harekâtı gerçekleştirdi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
da hava harekâtına ilişkin "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek" açıklaması yaptı. Bingöl
'ün Genç
ilçesi kırsalında da İl Jandarma komutanlığı tarafından, Eren-4 operasyonu kapsamında yürütülen arazi aramasında terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu. İçerlerinde de 7 tüp ve çok sayıda malzeme ele geçirilen sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi.