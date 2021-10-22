Antalya’daki sosyal medya cinayetinde yeni gelişme! Katil tutuklandı...

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Korkunç cinayetin ardından Erdoğan Öztürk'ün yakınları olay yerine koştu. Sinir krizi geçiren yakınları, Yiğit Ahmet Acar'yi bularak linç etmek istedi. Bulamayınca Yiğit Ahmet Acar'a ait otomobile de taşla ve tekmelerle zarar verdi.. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı. Cinayet zanlısı Yiğit Ahmet Acar'ı gözaltına alındı. Erdoğan Öztürk'ün cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Yiğit Ahmet Acar 'ın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.