Eruh’ta 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Sınır ötesi ve yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Yapılan operasyonlarla terör örgütüne üst üste darbe vurulurken, Siirt'in Eruh ilçesinde bir grup teröristin bulunduğu yönünde gelen istihbarat üzerine bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. "Eren-13 Operasyonu" kapsamındaki yapılan keşif sonucu, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 4 PKK'lı teröristin yerleri belirlendi. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle teröristlere hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında, 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor.