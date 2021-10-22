Etek boyu krizinden, sigara krizine! O hakim yine sahnede

İstanbul'da duruşma sırasında avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek eteğin boyunun ölçülmesini isteme krizine imza atan, aynı gün içinde bir erkek avukata küpe taktığı içi hakaret eden ve 2 yıl 3 ay 6 gün hapse çarptırılan hakim Mehmet Yoylu'nun ismi yeni bir olayla daha anılıyor. Hakim Yoylu'nun bu kez görevli olduğu Gebze'de bir yargılama sırasında yaptıkları şikayet konusu oldu.

ETEK BOYU TARTIŞMASI TÜRKİYE'DE YANKI BULDU

Hakim Mehmet Yoylu 2019 yılının Mayıs ayında İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun mevzuata aykırı ve olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia ederek durumu tutanak altına almak için fotoğraf çekmek istedi. Duruşmaya t-shirt ve top sakallı olarak katıldığı görüntüleri ortaya çıkan hakim, aynı gün içinde başka bir duruşmada da erkek bir avukata küpe taktığı için hakarette bulunduğu belirlendi. Olay tüm Türkiye'de yankı buldu, avukatlar adliyeye akın etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılmış ve 5 ay sonra yeniden göreve iade edilmişti.

RENCİDE EDİCİ, AŞAĞILAYICI: 2 YIL 3 AY 6 GÜN HAPİS

Soruşturma sonucunda hakim Mehmet Yoylu hakkında hazırlanan iddianamede, "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Dava, Yoylu'nun birinci sınıf hakim olması nedeniyle Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla görüldü. Daire, avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun ölçülmesini rencide edici ve aşağılayıcı boyutta hakaret olarak değerlendirerek, Yoylu'nun 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezasına, başka bir avukata açıkça hakaret etmesi nedeniyle de "hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası olmak üzere toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapsine hükmetti. Cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verildi.

DURUŞMADA SİGARA İÇTİ, TUTANAKLA ŞİKAYETE GİDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda verilen bu kararın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayın ardından Gebze 1. İş Mahkemesi'nde görev yapan hakim Mehmet Yoylu'nun 20 Ekim Çarşamba günü duruşma salonunda, kürsüsünde sigara içtiği tespit edildi. Pandemi nedeniyle takması gereken maskeyi takmadığı ve kravatsız olduğu da belirlenen hakim hakkında tutanak tutuldu. Tutanakta "Gebze 1. İş Mahkemesi'nin 20.10.2021 tarihinde yapılan duruşmalara katılan hakim duruşma salonunda, kürsüdeylen sigara içmiştir. Sigara içtiği saat 16.15-16.20 sularıdır. Hakim tüm duruşmalara maskesiz ve kravatsız katılmıştır" denildi. Tutanağı İstanbul ve Kocaeli Barosu'na bağlı iki avukat imzaladı.

"MASKE TAKMAMASI YASAK, KRAVAT TAKMAMASI AYKIRI"

Tutanağı imzalayan avukatlardan Handan Yılmaz, kendi duruşmasından önce olayın gerçekleştiğini söylerken, konuyla ilgili hakim Mehmet Yoylu'yu HSK'ya şikayet edeceklerini ve ilgili tutanakla birlikte İstanbul Barosu'na da bildirimde bulunacaklarını ifade etti. Hakimin duruşma salonunda sigara içmesinin kabul edilebilir olmadığını belirten avukat Yılmaz, hakim Yoylu'nun duruşma esnasında da sigara içtiğini kaydetti. Hakimin maske takmamasının yasak, kravat takmamasının ise yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek, hakimin konuyla ilgili duruşma öncesinde veya esnasında avukatlara bir şey demediğini dile getirdi.