İçişleri Bakanı Soylu'dan skandal sözlere sert tepki! "Ne pervasız ne edepsiz bir açıklama"

FATF'NİN TÜRKİYE'Yİ GRİ LİSTEYE ALMASI

Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir. Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz.

GÖÇMEN KRİZİ

Türkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin içinde bulunduğu göçmen sorununa da değinen Bakan Soylu: "3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.