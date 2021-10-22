Kadınlara yönelik ‘israf ve tasarruf’ semineri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kadın kursiyerlere yönelik verilen eğitimler kapsamında İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın konuşmacı olarak katılımıyla ''İsraf ve Tasarruf'' konulu seminer verildi.