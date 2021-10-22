Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Mardin’de muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu

"EL VE GÖNÜL BİRLİĞİYLE ÜLKEMİZDE ÇÖZÜLMEYECEK KONU YOKTUR"

Kuruma yapılan başvuruların ücretsiz bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizen Başdenetçi Malkoç, "Mahkemelere giderken yasa gereği harç, pul ve bilirkişi gibi ücretler ödeniyor. Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulduğunda ise herhangi bir ücret ödenmiyor. Müracaatlar bilirkişiye de gitse bunun da ücretini kurum ödüyor. Keşif ücreti dahil ödemesi sağlanıyor. Kanunda açıkça yazılır; Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulduğu andan itibaren en geç 6 ay içerisinde karar verilir. 1071'de biz bu coğrafyayı vatan yapmışız. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulamışız. Bu coğrafya dünyanın en zor ve çetin coğrafyasıdır. El ve gönül birliğiyle ülkemizde çözülmeyecek konu yoktur." şeklinde konuştu.

Derdi olan vatandaşlara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten Başdenetçi Malkoç, Mardin'den vatandaşlar tarafından Kamu Denetçiliğine çeşitli konulardan bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru aldıklarını aktararak sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından 'Serbest Kürsü' uygulamasında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri görüş, öneri, düşünce, şikayetlerini ve beklentilerini ile getirdiler.