Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kanlı arazi kavgasında son dakika: Yeğenler yakalandı
Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:53

Kanlı arazi kavgasında son dakika: Yeğenler yakalandı

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Kanlı arazi kavgasında son dakika: Yeğenler yakalandı

Son dakika: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan arazi kavgasına karışan (2) aile arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti. Amca ve yeğenleri arasındaki arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan çatışmada (1) kişi hayatını kaybetti, (4) kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren yeğenler (İ.B.) ve (S.B.) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Pendik Gökçebeyli mahallesinde silahlı saldırı olduğu bilgisini aldı. Olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri olay mahallinde arama yaptı. Aramalarda; (1) adet av tüfeği, (5) adet boş tabanca fişeği ve (5) adet av tüfeği kartuşu buldu.

SON DAKİKA ARAZİ KAVGASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda; olayın miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan amca (Y.B.) ile yeğeni (İ.B.) arasında çıktığı tespit edildi.

Olay günü çocukları ile alışverişten dönen amca (Y.B.) ve ailesine, aracını park ettiği esnada, yeğenleri (İ.B.) ve (S.B.) tarafından av tüfeği ile ateş edildi.

Olayda; amca (Y.B.) hayatını kaybederken, çocukları (N.B.), (K.B.), (D.B.) ve (H.B.) de yaralandı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin yakalanması için hızla harekete geçen Jandarma ekiplerinin yaptığı takip ve çalışmalar neticesinde; (İ.B.) ve (S.B.) yakalanarak gözaltına alındı. (2) şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekiplerince; olayın ardından bölgede emniyet tedbirleri arttırılarak, ilerleyen günlerde aileler arasında benzer olaylara mahal verilmemesi için gerekli önlemler alındı.

Amca-yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti

ARKADAŞINA GÖNDER
Kanlı arazi kavgasında son dakika: Yeğenler yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA