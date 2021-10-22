Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğrencilere müjde: Ücretsiz test dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, LGS
ve YGS sınavları
başta olmak üzere eğitimde önümüzdeki dönemde köklü değişiklikler yapılmayacağı mesajını "Reform değil, iyileştirme yapacağız" diyerek verdi. Özer, AK Partili milletvekillerine bir sunum yapıp sorularını yanıtladı. Özer'in sunumda verdiği mesajları şöyle:
HEDEF FIRSAT EŞİTLİĞİ:
Önceliğimiz eğitimde fırsat eşitliği olacak. Toplanacak MEB şurasının konusu olarak da bunu seçtik. Fırsat eşitliğinin en önemli ayağı okul öncesi eğitim olacak. İstanbul
'da bakanlığın üç katı özel eğitim kurumu var. Yeni kurum yapmak istiyorsunuz arsa sorunu ile karşılaşıyorsunuz. Biz bu sorunu çözeceğiz. Önümüzdeki yıl özel eğitim kurumu sayımız üç katına çıkacak. Bunun için gerekli planlamayı da yaptık, bütçeyi de ayırdık.
CAK, CEK, MIŞ, MİŞ DEĞİL İCRAAT:
Artık eğitimde '-cak, -cek, -mış, -miş'li cümleler kurmayacağız. Yapacağımızı söyleyip onu yapacağız. Reform değil, iyileştirmeler yapacağız.
EĞİTİMDE BAŞARILIYIZ:
Biz eğitimde aslında başarılıyız. PİSA verilerine bakılırsa bu görülebilecek. Daha da başarılı olmak için çalışacağız.
YENİ ÖĞRETMENE AÇIK KAPATMA EĞİTİMİ: Türkiye
bir taraftan okul, diğer taraftan da öğretmen sayısını hızla artırdı. Biz eğitimi üçe ayırmak istiyoruz; temel eğitim, mesleki eğitim ve öğretmen eğitimi. 20 yıllık öğretmen ile 5 yıllık öğretmenin okuttuğu sınıfların akademik başarısı arasında yüzde 60 fark var. Yeni öğretmenlere vereceğimiz eğitim ile bu açığı kapatacağız. Eğitim başarısı öğretmenlerin başarısı kadardır.
HER SORUN MÜFREDATLA ÇÖZÜLMEZ:
Her sorunu müfredat ile çözeceğimizi sanıyoruz ve 'onu da bunu da ekleyelim' diyoruz. Oysa sahadaki işleyiş müfredat değişikliği ile olmuyor.
ÜCRETSİZ TEST DAĞITACAĞIZ:
Her ay öğrencilere yardımcı testler bastırıp dağıtılacağız.