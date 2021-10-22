Son dakika haberi: Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji’den 26 kent için sağanak uyarısı

BOLU 3°C, 22°C

Az bulutlu

DÜZCE 8°C, 24°C

Az bulutlu

KASTAMONU 2°C, 20°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 20°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 5°C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN 11°C, 21°C

Az bulutlu

TOKAT 4°C, 21°C

Az bulutlu

TRABZON 12°C, 20°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.