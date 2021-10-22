Son dakika haberi: Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji’den 26 kent için sağanak uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahmin raporunu remsi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; cumartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, pazar günü bazı iller için sağanak uyarı yapıldı.
SON DAKİKA: PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?
Meteoroloji'nin raporuna göre; pazar günü sağanak beklenen iller şu şekilde:
Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık