Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam 6 terörist ölü ele geçirildi. Operasyonlarda emeği geçen İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler. Allah korusun." ifadelerini kullandı.