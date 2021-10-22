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Giriş Tarihi: 22.10.2021 18:07 Son Güncelleme: 22.10.2021 18:40

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonları kapsamında, dün Tunceli’de 2, bugün Siirt’te 4 olmak üzere toplam 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 9 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam 6 terörist ölü ele geçirildi. Operasyonlarda emeği geçen İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler. Allah korusun." ifadelerini kullandı.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi | Video

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 6 terörist ölü olarak ele geçirildi
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