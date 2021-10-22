Terör propagandası yapan HDP’li başkanlara gözaltı

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün sabah gerçekleştirdiği operasyonla, sosyal medya üzerinden PKK/ KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen aralarında HDP Torbalı
İlçe Eşbaşkanı Hüsnü Bitirmiş
ve HDP Karabağlar
İlçe Eşbaşkanı Şerafettin Yetim
'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. HDP'li ilçe başkanlarının sosyal medya hesaplarında; bölücü terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını, PKK ve PYD'li teröristlerin üniformalı görüntülerini, terör örgütünün marşları ve yine terör örgütünün eylemlerinden görüntü paylaştıkları belirlendi. İlçe başkanlarının paylaşımlarında, öldürülen teröristlerden 'şehitlerimiz' diye bahsettiği de öğrenildi. Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin de yakalanması için operasyon başlatıldı.