1 aydır bitmeyen kazı çalışması vatandaşı bezdirdi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Huzur Sokak'ta İSKİ
tarafından başlatılan ve 1 aydır bitirilemeyen kazı çalışmaları vatandaşı canından bezdirdi. Kazılan yerlerin sürekli kapatılıp yeniden açıldığını belirten Kanarya Mahallesi sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetimine tepki gösterdi. Sokağa çıkmakta ve yürümekte zorlandıklarını ifade eden vatandaşlardan Servet Aslan, "1 aydır kazı çalışması devam ediyor. Çalışmanın bittiği yerler bir hafta arayla yeniden kazılıyor. Onlarca kez şikâyette bulunduk, ilgilenen olmadı. Yetkiliyi sorduk, 'Yetkili yok' denildi. Yolda yürüyemiyoruz. Yaşlılar var, bebek arabası olan insanlar var, kadınlar ve çocuklar var. Hastamızı hastaneye götüremiyoruz. Ambulans bile giremiyor" dedi. Esnaf Mehmet Bora da, "Çektiğimiz çilenin tarifi yok. Araba sokamıyoruz, mal indiremiyoruz. Yıkıyorlar, yapıyorlar, tekrar bozuyorlar. Millet rezil oldu" diye konuştu.