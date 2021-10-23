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Giriş Tarihi: 23.10.2021

24 DHKP/C’li terörist tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına hareket ettikleri ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 68'i daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 24'ü tutuklanırken, 44'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 35 kişinin ise yakalamasına çalışıldığı bildirildi.
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24 DHKP/C’li terörist tutuklandı
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