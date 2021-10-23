Emine Erdoğan, kadın istihdamı için küresel dayanışma çağrısı yaptı

Emine Erdoğan
, Türkiye-Afrika
3. Ekonomi ve İş Forumu kapsamındaki "Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu Paneli"nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: Kadınların istihdamı için eğitim politikalarını, eğitimin önünü açmak için sosyal değişimi tetikleyecek politikaları bütüncül olarak ele almalıyız. Bu noktada, küresel dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınların güçlendirilmesi sadece ekonomik büyümeye katkı sağlamıyor, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, nüfusun niteliğinin artmasında ve huzurlu toplumların inşasında da rol oynuyor. Seyahatlerimde Afrikalı kadınların gizli kahramanlar olduklarını fark ettim. Afrikalı kadınların ekonomi üzerinde büyük bir katkısı var. Kadınların teknolojinin tüketicileri değil, üreticileri olmaları gerekiyor. Sayısız proje ile Afrikalı kadınların güçlendirilmesinde aktif bir rol alıyoruz.
'İŞİM VAR, OKULA GİDİYORUM' PROJESİNİN TANITIMINA KATILDI
Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İşim Var Okula Gidiyorum" projesinin lansmanına katıldı. Proje kapsamında eğitimini yarıda bırakmış veya ara vermek zorunda kalmış öğrenciler çeşitli işletmelere stajyer olarak yerleştiriliyor ve haftada 4 gün staj, 1 gün de eğitim görüyor. Programda konuşan Emine Erdoğan "Bu projenin tüm ülkemize yaygınlaştırılmasını diliyorum" dedi.