İYİ Partili isim rezil oldu! AK Parti sandı CHP çıkınca paylaşımını sildi...

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Denizli Merkezefendi'de CHP'li belediye tarafından yapılan tematik sağlık parkındaki heykelleri AK Parti'nin yaptığını sanınca eleştiren bir paylaşım yaptı. Belediyenin CHP'ye ait olduğunu öğrenen Özkan paylaşımını sildi.
AK PARTİ SANDI, CHP OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE SİLDİ
İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, milattan önce yapılan bir heykel ve tematik parktaki sağlıkçı heykelinin fotoğrafını paylaştı. Özkan paylaşımına, "Milattan önce ve 2021 AK Parti Türkiye'si" yazdı.
AK Partili belediye tarafından yapıldığını düşünerek eleştiride bulunan Özkani belediyenin CHP olduğunu öğrenince paylaşımını hızla sildi.
Ancak Özkan'ı takip edenlerin bazıları aldıkları ekran görüntüsü ile duruma tepki gösterdi. Özkan, sessizliğini sürdürüyor.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Merkezefendi Belediyesi, orona sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında heykel yaptı.
Sağlıkçıların korkunç şekilde resmedildiği heykele tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü.
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, "Sadece saygı amaçlı yapıldı, kötü niyet yok" diye savunma yaptı.