İYİ Partili isim rezil oldu! AK Parti sandı CHP çıkınca paylaşımını sildi...

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Denizli Merkezefendi'de CHP'li belediye tarafından yapılan tematik sağlık parkındaki heykelleri AK Parti'nin yaptığını sanınca eleştiren bir paylaşım yaptı. Belediyenin CHP'ye ait olduğunu öğrenen Özkan paylaşımını sildi.