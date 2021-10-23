İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan FETÖ’ye dev darbe

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik ankesörlü/kontörlü hatlarla irtibatların tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığında kurulan ülke geneli veri havuzu kullanarak 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlenen 22 operasyon düzenledi. Örgütle bağlantısı tespit edilen 3 bin 338 asker deşifre edildi.

Bu askerlerden 2 bin 206'sının muvazzaf, 618'inin muvazzaf olmayan asker olduğu, 544'ünün darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 481'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 474 şüpheli faydalı itirafçı oldu. 950 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri adliyede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları, kuvvetli suç şüphesi bulunsa da adli kontrol tedbirinin ölçülü olması, mükerrer soruşturma ve sağlık durumu gibi nedenlerden dolayı adli kontrol kaydıyla serbest kaldı. Firari 301 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

YÜKSEK TUTUKLAMA VE İTİRAFÇI ORANI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik 19 Ekim Salı günü düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü muvazzaf 48 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 110 askeri okul öğrencisi toplam 158 şüpheliden 142'si gözaltına alındı. Büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan ve gözaltına alınanlardan 7'si sağlık durumu, 1'i mükerrer soruşturma, 5'i de şüpheli durum nedeniyle serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 40'ı ise şüpheli faydalı itirafçılık nedeniyle serbest kaldı. İşlemleri tamamlanan 89 şüpheli, 1'i adli kontrol, 88'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Bunlardan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 82 şüpheli tutuklandı. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. İfadesi alınanlardan yüzde 39'u itirafçı oldu. İtirafçı ve tutuklanan şüpheli oranının yüksek olması dikkat çekti.