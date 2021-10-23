PKK’nın Gara kadın sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde, Kerkük kırsalında son yıllarda PKK/KCK'ya yönelik en nitelikli operasyonlardan birisini gerçekleştirdi. PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar kapsamında örgütün Gara sahasında tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten 'Şilan Guyi' kod adlı Taybet Bilen hedefe alındı. Taybet Bilen'in hareketi bölgedeki yerel ajan ağı tarafından adım adım izlendi. Bilen, sınırdan 170 kilometre derinlikte Kerkük kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Bilen'in, 2019'da PKK/KCK Sincar kadın sorumlusu olduğu, 2021'den itibaren de Gara sahası yönetiminde yer aldığı, sözde YJA Star Konsey üyesi olduğu öğrenildi.