Şırnak’ta önemli toplantı! Cumhurbaşkanı toplantıya telefonla katıldı

Şırnak'ta bir otelde gerçekleşen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nın 3'üncüsüne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Yerel Yönetimler Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu ve 22 ilden 194 belediye başkanı katıldı. Şırnak'ta 2015-2016 yıllarında yaşanan çukur ve barikat eylemleri ve sonrasında yapılan yatırımların yer aldığı kısa filmi izlendi.

Programa telefon ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'ta yaşanan çukur eylemlerinin ardından çok önemli hizmetlere imza attıklarını belirterek şöyle konuştu; "2019 seçimlerinde yüzde 62 oy ile Mehmet Yarka kardeşimizin AK Partiden belediye başkanı seçen Şırnaklı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimizi ve Şırnak teşkilatımızı seçimde gösterdikleri bu başarıdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Yaklaşık 6 yıl önce Şırnak'ın neredeyse tamamen yıkılmasına yol açan çukur eylemlerinin ardından çok önemli hizmetleriyle imza attı.

PKK terör örgütünün ülkemize ve Kürt kardeşlerimize olan düşmanlığını bu şehirleri tamamen yakarak, halkı perişan ederek gösterdi. Devlet olarak sadece teröristlerin açtıkları çukurları kapatmakla kalmadık aynı zamanda şehri baştan sona inşa ederek, tüm yaraları sarmak suretiyle Şırnak'ı yeniden ayağa kaldırdık. Şırnak merkez ve Cizre'yi, Silopi'yi tekrar inşa ve ihya ederek evleri başlarına yıkılan ve tutunacak hiç bir dalı kalmayan Şırnaklı kardeşlerimiz için kısa süre içerisinde 10 bin konut inşa ettik. bakanlarımızın ve kurumlarımız Şırnak için seferber olduk. Bugün 22 ayrı şehirden bütün belediye başkanlarımızın Şırnak'ta buluşması bu seferberliğin en somut göstergesidir. Artık Şırnak, alt ve üst yapısıyla vatandaşlarımız huzurla, güvenle gezdiği ışıl ışıl bir yerdir. Devlet ve hükümetin tüm imkanları Şırnak'ı daha da geliştirmek, güzel bir hale getirmek için üzerimize düşen görevi sürdüreceğiz. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, 2019 yılındaki yerel seçimlerden sonra yaptıkları ve yapacakları projeleri değerlendirmek üzere Şırnak'ta bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Biz üçüncü toplantımızı özellikle orta anadolu, doğu ve güneydoğuya konu olan illerimiz için Şırnak'ta yapıyoruz. Bu toplantılardan amacımızı yaklaşık 2 buçuk 3 yıla yaklaşan seçimden sonraki dönemi kendi içimizde değerlendirmek ve masaya yatırmak. Eksiklerimiz varsa onu görmek ve ileriye doğru geleceğe doğru hedeflerde koyarak yeniden hızla yola koyulmak amacıyla yapıyoruz" dedi. Şırnak'ta yaşanan terör olaylarında halkın devletinin yanında yer aldığını ifade eden Özhaseki; "Bu yıkımda, bu terör olaylarında, sağduyulu tarafta olanlar kazandı. Burada asker, polis mücadele verdi. Ama halk, Mehmetçiğimizin yanında oldu. Halkın yanında olmadığı bir savaşın kazanılması mümkün değildir. O yüzden burada yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Burada yaraları sarmak için devlet elinden geleni yaptı. Teröristler yaktı, yıktı, 10 bin konutu neredeyse bir sene içinde tamamladık. Altyapısını yaptık, üstyapısının da birçok hizmetini yaptık ve daha yenilerin de yapılması için çalışmalar devam ediyor. Şırnak'ın yüzde 65'i yıkıldığı bir ortamda buraya gelip, buraya hizmet eden bir kardeşiniz olarak, aradan 5 yıl geçmiş ve çok şükür ihya edilmiş, etrafı ışıl ışıl donatılmış bir Şırnak'ı görmek benim içinde son derece mutluluk verici bir olaydır"