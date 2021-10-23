Sömürgeciler rahatsız olsa da Afrika’yla bağımız kuvvetlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye
'nin ev sahipliğinde İstanbul
Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika
Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı. İşte buradaki konuşmasının satırbaşları:
TİCARET HEDEFİMİZ 75 MİLYAR DOLAR:
Bugün Afrika'da birçok yatırımın altında Türk müteahhidinin imzası var. Türk iş insanları toplam değeri 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi üstlendi. Bölgeyle ticaretimiz 2020 sonunda 25.3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bunu önce 50, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı.Koronavirüs salgını nedeniyle forumumuzu çevrimiçi formatta düzenlemek zorunda kalmıştık. Hamdolsun 3. toplantımızı yüz yüze gerçekleştiriyoruz. Üstelik Afrika ziyaretinden sonra bunu gerçekleştirmiş olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Afrika'yı gezdik dolaştık ve Afrika'nın liderleriyle bir araya geldik. Bu forum da Afrika ile ilişkilerimizi güçlendirme gayretimizde bize yol gösterici olcak.
EŞİT ORTAKLIK VE KAZAN-KAZAN TEMELİNDE İLİŞKİ:
Afrika'nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesile ile dile getiriyoruz. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, işbirliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Türk iş dünyasının kıta ülkelerinde yatırımları arttıkça Afrikalı kardeşlerimiz de bunlardan istifade ediyor. Buna kıtaya yaptığım son seyahatimde şahit oldum. Afrika ziyaretimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum. Ortak çabalarımız meyvelerini vermeye başladı. Türkiye- Afrika ilişkileri eşit ortaklık ve kazan- kazan temelinde çok boyutlu olarak güçleniyor.
BATI, SALGIN YÖNETİMİNDE HAKKANİYETLİ DAVRANMIYOR:
Son iki yıldır insanlık olarak koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz. Son iki yıllık sürece baktığımızda Batılı ülkeler başta olmak üzere ekonomik bakımdan gelişmiş devletlerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun şekilde yönetemediklerini görüyoruz. Tüm dünyada hayatı altüst eden böylesi bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır. Yükselen gümrük duvarları ve korumacı tedbirler en çok Afrika ülkelerinin kırılgan ekonomilerine zarar vermiştir. Bugüne kadar yaklaşık 6 milyona yakın Afrikalı dostumuz bu hastalığa yakalanmıştır. Bir Afrika atasözünde "Hayırseverlik varlıktan değil kalptendir" diyor. Biz de Türkçe'de "Az veren candan çok veren maldandır" diyoruz. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın, maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıdan memnuniyet duyuyoruz. Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor. Yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kâr eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle Afrika'ya aşı yardımı da yapacağız.
3 ŞİRKETE ÖDÜL
Etkinlik kapsamında Türkiye-Afrika İş Dünyası Ödülleri de sahiplerini buldu. Afrika kıtasında yatırım yaparak istihdam sağlayan ve Türk firmalarının da önünü açan 3 şirket ödüle layık görülürken, ödüller bizzat Erdoğan tarafından verildi. Çalık Holding, bankacılık ilişkilerinde Türk iş dünyasının önünü açtığı ve kıtada enerji projeleri gerçekleştirerek altyapının gelişmesine katkı sağladığı için, Mapa Grup madencilik ve inşaat alanında Afrika'daki işleri ve sağladığı istihdam için, Vestel de beyaz eşya veT V ihracatıyla Afrika'nın teknoloji ihtiyacını uygun ve kaliteli ürünlerle karşılama konusunda katkı sağladığı için ödüle layık görüldü.